La actriz de 'El general Naranjo' que terminó en la cárcel por viajar con droga a Estados Unidos

De las primeras cosas que tuve que hacer para Activar esa Mujer que hay en Mi, fue aceptarme tal y como soy, es increíble que muchas veces creamos y muchas de ustedes lo entienden, que creemos que nos Amamos y nos aceptamos y es de dientes para afuera, cuando realmente vivimos situaciones de dolor o de rechazo es que no nos estamos aceptando, el punto es identificarlo y Reconocerlo, pues tenemos creencias asociadas a que nuestro físico o la manera de cuidarnos por fuera es el nivel de autoestima y /o aceptación. YO tuve que vivir el caos y el dolor en mi vida para Darme cuenta de que No me había aceptado a mi misma.. Y ese es el primer paso que te invito hoy.. Qué tanto te Aceptas? Necesitas una guía? Contáctame #ReprogramaTuCorazon #MujerFeliz #Mujeres #Alegria #Felicidad #Corazon #Coach #Coaching #CoachFemenino #Empoderamiento #EmpoderamientoFemenino #CorazonAlegre