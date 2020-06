Mónica Rodríguez no está feliz con su nuevo trabajo en 'Noticias Uno', según los televidentes

View this post on Instagram

Comienza una nueva etapa en mi vida. Con mucha ansiedad y algo de nervios, pero con toda la certeza que daré siempre lo mejor de mí, poniendo todo mi corazón e interés en aprender y crecer como Profesional. Siempre he admirado profundamente el periodismo de @noticiasunocolombia lo sigo hace muchos, muchos años y no podría estar más orgullosa de ser parte de este equipo. Nos vemos desde el próximo sábado 6 de Junio ❤️