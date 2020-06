El 'pasado oscuro' de Mónica Jaramillo que le daba mucha pena

Muchos han hablado del 'pasado oscuro' de Mónica Jaramillo, pero ahora es ella quien abre su corazón para hablar de ese momento de su vida.

Y es que la presentadora aseguró en un live con Mapa de famosos que le daba mucha pena decir que fue reina de belleza.

Por si no lo sabía, Mónica fue representante por Antioquia al Concurso Nacional de Belleza en 2003.

Así que ella sentía que los ojos siempre estaban puestos en ella y la criticaban por su "pasado oscuro".

“Creo que si pudiera cambiar algo, cambiaría la forma en que me veía como reina, porque, insisto, yo cargué con una corona que me pesaba mucho, porque sentía a veces pena de decir que era reina, porque me estaban evaluando si era bonita o no, si me había engordado o no, si estaba bien o mal arreglada, y eso pesa mucho”, dijo.

Y es que, como suele suceder en Colombia, el ser reina se convirtió en un estigma:

“Como yo decidí estar en noticias, retomar la universidad y estar en espacios muy críticos, cargaba con ese peso de: ‘Ay, la reina’, ‘ay, no, la reina no sabe, no piensa’, y era yo misma la que me ponía ese estigma”, aseguró en la conversación.

