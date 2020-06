Las hijas de Vanessa de la Torre se roban el show con este curioso video

View this post on Instagram

Aquí derretida recordando a La Vaca Lola 💖💖💖. Uno se derrite para siempre. ¿Y sus chiquitos? ¿Cómo van con la cuarentena? En este video, Raquel y Carlota tenían 2 y 3 años, creo. Que conserven esa irreverencia, esa creatividad y esa sonrisa. En estos tiempos tan difíciles tratamos de que canten y jueguen como cuando eran bebés. Siguen -y seguirán- siendo nuestras bebés. @diegosantoscaballero