"Lo posible encanta y desalienta al mismo tiempo": Enrique Bunbury

¿Qué significa la palabra "posible" en este momento de su vida y su carrera? ¿Por qué elegirla como nombre de este disco?

Posible es una palabra que contiene, por un lado, un punto de decepción y de desencanto respecto a las posibilidades que tuviste en el pasado que no aprovechaste, y por el otro, un punto esperanzador respecto a todo lo que viene para los días venideros, todas las posibilidades que están a tu disposición en el futuro tanto inmediato como lejano. Entonces, como artista, siempre estoy abierto a las opciones, y aunque he grabado muchos discos, siempre pienso que por delante quedan muchas aventuras que pueden ser interesantes para el público y para mí. Y bueno, este pensamiento siempre ha sido un motor vital y una razón fundamental para seguir haciendo canciones.

Muchos tal vez no lo saben, pero usted no ha terminado un disco y ya está pensando en el otro. ¿Sucedió también para esta nueva producción?

Posible nace prácticamente en el momento que termino las mezclas de Expectativas. Así que entre huecos de la promoción y la gira comencé a escribir las canciones para Posible. Cuando terminó la gira de Expectativas, en marzo o abril de 2019, yo ya tenía las letras preparadas. De hecho, en mayo del año pasado ya estábamos haciendo los ensayos, y en junio ya habíamos entrado al estudio de grabación.

Hablemos de este álbum pero desde la evolución en cuanto a las letras, y es que se sienten cada vez más personales, pero conectadas con lo social, lo político, lo cultural…

Entiendo perfectamente lo que dices porque los dos discos anteriores, Palosanto y Expectativas, fueron producciones con una mirada puesta en lo social, y este es un disco mucho más personal. Pero es inevitable que, incluso, queriendo mirar para adentro y hacer un álbum un poco más introspectivo, en frases estés mostrando, de alguna forma, tu sentir respecto al mundo que te rodea y que te ha tocado vivir.

Justamente, hablando de letras y de estos tres últimos discos, también llama la atención que ha ido componiendo más en colaboración con su banda, Los santos inocentes, e incluso, con músicos externos. ¿Cómo ha sido esta apertura paulatina en su forma de escribir?

En realidad lo que hago es componer canciones de forma habitual y constante, muchas las compongo yo solo y otras con gente de mi banda o muy cercana a mí. En otros tiempos, como en la época del Huracán ambulante, también compuse temas con gente de la banda, y la verdad es que siempre he estado abierto a escribir con otras personas porque me parece interesante el dar y recibir cuando tienes un compinche para eso. Y claro, también hay varias canciones de este disco, de Expectativas y de Palosanto que decidí componer solo, así que la conclusión de todo esto es que está bien hacerlo de las dos maneras e irlas turnando.

"Es imposible hacer un disco 100% íntimo, y es que, de alguna manera, se te va a escapar el cómo ves el mundo que gira alrededor", Enrique Bunbury.

Respecto al sonido de este álbum se puede decir que es más multinstrumental y experimental, y con un trabajo mucho más colectivo, aunque, paradójicamente, no es un disco de banda…

Tal cual. Este no es un disco de banda, y con eso no me refiero a que los Santos inocentes no hayan tenido importancia, porque la realidad es que la tuvieron y de qué manera, creo que hasta incluso más que en otros álbumes en los que han tocado. Lo que realmente quiero decir con esa expresión es que este no es un álbum que suena a una banda tocando junta en un local de ensayo. La razón tiene que ver con que en esta ocasión ninguno de ellos se enfocó en un solo instrumento, como sucede en las agrupaciones, y por el contrario, se mostraron más camaleones que nunca porque se decidieron a explorar con otros instrumentos, con otros sonidos, así que hubo un trabajo de apertura por parte de ellos que nos hicieron llegar a conclusiones nuevas y diferentes.

Al comienzo de la entrevista hablamos de lo posible, pero ahora bien, teniendo en cuenta la actual situación mundial, lo imposible también ha cobrado fuerza, ¿no?

Me sucedió recientemente y con la gira de este disco. Iba a empezar en julio en Latinoamérica, después en septiembre la parada era en Europa, y finalmente en noviembre estaría en Estados Unidos. Y bueno, todo lo hemos tenido que mover por la imposibilidad de poder realizar el proyecto debido a cruzar las fronteras con todo un equipo, mantener la normatividad y la distancia social, y lograr un equilibrio económico con aforos que no son completos. Creo que jamás nos habíamos sentido tan imposibilitados para ejercer nuestros trabajos como ahora.

10 canciones hacen parte de Posible. El disco comienza con Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti).

