La razón por la que el 'gordo' Benjumea fue operado de urgencias en las últimas horas

View this post on Instagram

Este martes, El Gordo Benjumea fue operado de urgencias en la clínica Cardioinfantil de Bogotá. . Un fuerte dolor lumbar y en las piernas alertaron al actor. Pues, según el doctor, tenía la médula oprimida y la única solución era la operación, de la cual salió muy bien. . Por precaución estará en la Unidad de Cuidados Intensivos , en dónde le hicieron el examen del Covid 19, del cual salió negativo. . . . . . . . . . . #GordoBenjumea #LaRed #CaracolTv