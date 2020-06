Le dan más palo a Carolina Cruz luego de su polémica explicación al portacuchillos hecho con libros

En Instagram respondió a las críticas por el portacuchillos, pero terminaron dándole más palo a Carolina Cruz luego de su polémica explicación. Tanto así que borró su respuesta.

La presentadora se volvió tendencia luego de una "manualidad" que realizó en Día a Día.

Se trataba de un portacuchillos hecho con libros y miles lo tomaron a mal.

Y es que consideraron que los libros eran para leer y no para servir de "adorno".

Carolina, ante las críticas, salió a responder mostrando las fotos de otras personas que habían hecho esto y de los cuales tomó la idea.

Además, sumó que todo lo había hecho bien.

Algo, que encendió más las redes, pues las personas la criticaron al doble. Tanto así, que a la presentadora le tocó borrar el comentario.

No obstante, otros perfiles capturaron y mostraron las respuesta y se dieron más comentarios negativos como los siguientes:

"Si abriera los libros y leyera su contenido probablemente entendería por qué no debería hacerlo. La ignorancia es atrevida", "A ella no le gusta que digan nada que no sea de su agrado, no acepta sino palabritas lindas", "A esta señora solo le gustan los comentarios que la suben, pero si hace algo y la critican, bloquea de inmediato", fueron solo algunos de los muchos comentarios que se han dado en la mañana de este martes.

