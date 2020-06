"Nunca le había hecho una canción a Mike": Greeicy

Los besos hace referencia a una fase del amor en especial…

La época más bonita del amor, para mí, en mi opinión personal, ni siquiera es cuando empiezas una relación, es esta que estoy viviendo con Mike (Bahía), este momento que lo conozco tanto, que sé quién es como persona, cuáles son sus cualidades y defectos, y en fin, conozco todo lo que lo rodea como ser humano. Y gracias a ese conocimiento puedo decir con seguridad: sí, es la persona correcta. Y claro, es muy bonito esa primera fase del amor, de empezar a conocer al otro, pero creo que ese tiempo no es suficiente para saber si la persona que se tiene al lado es la ideal.

Y con toda esa introducción simplemente quería decir que de eso se trata la canción, porque justamente nos dice que esto no lleva poco tiempo, que esto lleva rato, y bueno, Mike y yo somos la muestra de ello porque estamos juntos desde hace ocho años.

Entonces, ¿este tema está dedicado a Mike?

Tal cual. Esta es una canción que me encantó lanzar, y tengo que confesar que hace mucho tiempo no me sentía tan feliz lanzando un single, y es que, justamente me emociona porque se trata de una canción dedicada a Mike. Yo he lanzado varios temas con letras especiales, hablando de otro tipo de sentimientos, pero nunca había hecho una canción de amor para mi vida o para Mike.

Y además de esto siento que ha cobrado otro sentido teniendo en cuenta los días que estamos pasando en casa, porque siempre pensé en lo bonito que sería pasar un tiempo duro, como este, con alguien que quieres, y que no solamente podía ser la pareja, también los papás o la familia en general.

"'Los besos' es una canción que nació en medio de un encuentro de artistas muy bonito, y desde que la escuché me enamoré de ella", Greeicy.

¿Cuál es la historia detrás de la creación de este tema?

Hay canciones que tienes planeadas hacer, y con esto me refiero a que haces todo un calendario para crearlas, pero Los besos, no, porque es de ese tipo de canciones con magia que simplemente llegan. Casualmente estábamos con Lorduy, que hace parte de Piso 21, con Mike, y con unos de mis productores, Juan Jhail, y curiosamente Lorduy estaba en una situación similar, con una relación de mucho tiempo, y era un sentimiento en común que nos hizo pensar en escribir algo así, como que rico hablar de esas relaciones de toda una vida, que a pesar del tiempo está igual de conectadas.

Y ahora bien, ¿cómo lograron grabarlo?

Nosotros la verdad no tenemos en nuestro hogar ningún estudio, a duras penas tenemos equipos para hacer cierto tipo de grabaciones y la verdad no sabíamos cómo hacerlo. Pero Mike se puso la diez, se puso a investigar y me grabó la voz. Ese es otro aspecto especial que tiene la canción y que salió de todo este tiempo de cuarentena, y es que la voz que escuchan en la canción es una voz grabada en casa y curiosamente, grabada por Mike.

El videoclip de este tema también es caserito…

Sí, porque pensamos que había que hacer un video sin salir de casa, porque no había nada más honesto que contar lo que hemos estamos viviendo por estos días. Eso sumado a que, como la canción era para Mike, pues no necesitábamos armar una historia, simplemente contar la nuestra. Así que se encontrarán con imágenes de varios días en los que Mike y yo estamos en la casa con los perritos. El resultado es un video muy genuino y muy casero.

Para Greeicy, ¿qué significa la música y Los besos en estos momentos de cuarentena?

Siento que por estos días la música se ha convertido en una gran escapatoria a todo lo que está pasando, así que es una gran oportunidad para que los artistas les demos canciones a nuestros seguidores, para acompañarlos. Por ejemplo, cuando he tenido días difíciles he escuchado Los besos y me ha cambiado el ánimo, me ha dado mucha energía, y justamente eso es lo que quiero que le pase a la gente que la escucha.

