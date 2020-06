Harry Styles dona dinero para pagar las fianzas de detenidos en protestas por muerte de George Floyd

No han sido días fáciles para Estados Unidos, luego de la muerte de George Floyd, homicidio del cual está acusado un policía, tras colocarle su rodilla en el cuello en medio de un procedimiento. Harry Styles dona dinero para pagar fianzas de detenidos en protestas por muerte de George Floyd

En varias ciudades del país se han registrado protestas en contra de la policía y enfrentamientos que han terminado en mucha violencia.

Es entonces en medio de este escenario convulsionado, que actores como Steve Carell y Seth Rogen, han anunciado donaciones para ayudar a pagar las fianzas a los detenidos. Y hora se suma el británico Harry Styles.

"Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia adentro, edúcate a ti mismo y a los demás", escribió el ex One Direction.

I do things every day without fear, because I am privileged, and I am privileged every day because I am white.

Being not racist is not enough, we must be anti racist.

Social change is enacted when a society mobilizes.

I stand in solidarity with all of those protesting. pic.twitter.com/45MSXAWEJl

— Harry Styles. (@Harry_Styles) May 30, 2020