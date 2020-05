La esposa del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, contó que nunca le gustó que le dijeran así. La razón por la que a 'Tutina' no le gustaba que le dijeran primera dama.

Ocurrió a través de una sesión de preguntas y respuestas desde la cuenta de Instagram del exmandatario.

En esta, alguien hizo hace algunos días la pregunta de "¿dónde está nuestra elegante primera dama?, a lo que María Clemencia Rodríguez contestó:

“Cuando fui primera dama desde el principio dije que no me gustaba que me dijeran primera dama. Yo creo que en Colombia todas las mujeres somos de primera”.

La razón por la que a 'Tutina' no le gustaba que le dijeran primera dama

En dicho video de conversaciones informales, 'Tutina' también se dirigió a las mujeres que manifiestan un interés en salir con sus hijos y afirmó que para tal fin, primero le tiene que pedir permiso a ella.

También contó que se conoció con Juan Manuel Santos un 10 de agosto, en un almuerzo de celebración de su cumpleaños.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: