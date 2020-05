Viralizan fotos de Lina Tejeiro y Andy Rivera cuando recién empezaban su relación

View this post on Instagram

#TBT de Lina Tejeiro y Andy Rivera💕. . Cabe recordar, que esta pareja duró 8 años, pero al principio su relación fue oculta debido a que la gente empezó a rumorar que Lina había dañado el hogar de Andy con Danniela Duque 😱. . Sin embargo, el cantante en una pasada ocasión aseguró: “Cuando empezamos fue como si hubiera sido un delito que ella y yo tuviéramos algo, y la gente nos comenzó a criticar por lo que soy papá y pensaban que ella le estaba quitando un padre a su hija, y eso nunca fue así”😱. . Por su parte, Lina ha asegurado en varias ocasiones que él es el amor de su vida y su alma gemela 😱. . Y aunque recientemente la actriz expresó que muchos aseguraban que su relación era tóxica por qué terminaban y volvían, para ellos no fue así ya que eran muy felices y se amaban mucho… pero, que si reconocía que fueron muy inmaduros en muchas cosas 😢. . La pareja duró dos años separados… tiempo en el que Andy y Lina rehicieron su vida y aunque el destino los volvió a unir este año fue efímero, debido a que la gente empezó a criticar al cantante por “cachon”, ya que Lina hizo pública su relación con Norman🥺. . A esto se le suma que Luz Galeano, la mamá de Andy, ya no apoya esta relación 🥵. . . . #rechismeslinatejeiro #andyrivera #linatejeiro #linayandy #tbt #bogota #medellin #rechismes #tbt🔙📸