Como se había rumorado, esta mujer no puede ver ni en pintura a Lina. ¿Por qué la mamá de Andy Rivera odia a Lina Tejeiro? Esta es la verdad.

Lina se convirtió en tendencia por un live en el que abrió su corazón y contó detalles de su relación y separación con Andy.

Y claro, también habló de su mala relación con la mamá del cantante, Luz Mery Galeano.

“En algún momento tuvimos una buena relación, pero fuimos muy inmaduros Andrés y yo. Duramos 8 años juntos, creciendo, toda la adolescencia nos tocó juntos y cometí muchas inmadureces, dije muchas estupideces. Cometí muchos errores y obviamente eso hizo que yo dejara de ser del agrado de ella con toda la razón”, dijo.

La actriz también se refirió a unas declaraciones en medio de una entrevista con Juanpis González.

“Yo no quería decir que Andy es un gamín, a mí me gustan los hombres desparpajados, físicamente con tatuajes, jean rotos, camisas grandes, como mucha gente la referencia: 'es que me gustan los gamines', es una manera de decirlo, porque me gustan los hombres malitos y eso se malinterpretó y se sumó a que ella me odiara más".

Todas las confesiones de la artista podrá verlas a continuación:

¿Por qué la mamá de Andy Rivera odia a Lina Tejeiro?

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: