"La cárcel es lo mejor para él", comenta el hombre agredido. Expareja de exintegrante de Rebelde lo denuncia por agresión y pide millonaria suma.

Aunque el éxito juvenil, Rebelde, ya acabó hace un par de años, para uno de sus exintegrantes la novela en su vida acaba de comenzar.

Se trata del exintegrante de la recordada agrupación RBD, Christian Chávez, quien se encuentra en el ojo del huracán luego que fuera denunciado por agresión por una expareja.

Maico Kemper, hombre con el que el actor tuvo una relación durante un tiempo, denunció a Chávez por haberlo golpeado con una botella de tequila.

Kemper habló con la revista TV y Novelas México, donde comentó que está dispuesto a todo para comprobar que la agresión es verdad y mandar al cantante mexicano a la cárcel.

"Después de lo que Christian me hizo, él debería ir a prisión, porque pude haber muerto con la lesión que me hizo en la cabeza", comentó Maico Kemper.

Según comentó la expareja de Christian, su cariño era enorme y llegó hasta el día en que se cometió la agresión.

"Fue necesario presentar una denuncia en su contra, pero ahora él debe dejar de hacer lo que le hace a la gente y responder por lo que hizo", enfatizó en la entrevista el agredido.

La agresión habría ocurrido el pasado 23 de abril en medio de una cena.

El maquillista comentó que en medio de una discusión que estaban teniendo, "Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila".

Kemper aseguró a la misma revista que si Christian Chávez no le paga la suma de tres millones de pesos mexicanos (unos 500 millones de pesos colombianos), seguirá con el proceso judicial, el cual podría llevar al exRBD a la cárcel.

