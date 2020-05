¡Sin dar la cara! Así le terminó Andy Rivera a Lina Tejeiro

En un live se conoció el pedazo que le hacía falta a la historia, y hasta se supo cómo le terminó Andy Rivera a Lina Tejeiro.

Lina se destapó en un live y contó detalles de su separación de Andy Rivera.

Allí habló de las razones por las que habían terminado la primera vez.

Y también confesó que fue Andy quien le terminó, aunque lo hizo de una mala manera, pues nunca terminaron de frente, y en realidad, jamás terminaron concretamente.

“Él quería ser un hombre soltero. No mentiras, no sé. Sí, él quería ser un hombre soltero y terminamos, bueno, me terminó… En realidad, no me terminó, me dejó de hablar”, contó Lina hace un tiempo en una entrevista con Juanpis González.

Y ahora, en el live, contó más detalles del fin de la relación.

“Terminamos un día. Un día nos dejamos de hablar. ¿Por qué nos dejamos de hablar? Porque él estaba de viaje y me omitió una información, que estaba con ciertas personas. Yo me enteré, discutimos por esa estupidez, nos dejamos de hablar y ya. ¿Yo por qué me enojé? Porque omitir algo para mí es como esconder información, como que estás escondiendo algo que estás haciendo”.

Así le terminó Andy Rivera a Lina Tejeiro

