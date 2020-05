¡A petición del público! Exitosa novela del Canal RCN se transmitirá en México

View this post on Instagram

Muy pronto en @aztecasiete, conocerás tres personalidades que te tendrán al filo de tu asiento. Este 1 de junio, no te pierdas, Amor de Familia, Yo Soy Betty, la Fea y La Bandida. 🏠👩👓 ¡Te esperamos a partir de las 7:30 p.m.! #EllasAlMando 📺 . . . . . . #AztecaSiete #AmorDeFamilia #BettyLaFea #LaBandida #Series #México #Televisión