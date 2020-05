Todo habría sido causado por mal diagnóstico médico. Madre de actor colombiano murió de coronavirus.

Alex Gil, quien ha participado en producciones como "Sin senos no hay paraíso", le contó a La Red que su madre falleció por coronavirus el mes pasado.

Pero no solo eso, el actor también denunció que le hicieron mal su diagnóstico a su madre.

La mamá del actor empezó a sentir síntomas en marzo y al ver que no mejoraba, llamaron al médico.

Quienes la atendieron descartaron el coronavirus " a ojo" a pesar de que ella era sobreviviente de cáncer. Solamente dijeron que era una secuela.

Pero la mujer empeoró y los médicos volvieron a descartar el coronavirus, diciendo que solo tenía una "neumonía infecciosa".

El 27 de marzo, la mujer fue hospitalizada, pero en el triage menospreciaron su diagnóstico.

"La atendieron como si fuese el día número uno de sospecha de contagio de coronavirus".

Esa misma noche le hicieron la prueba, pero era de muy alta probabilidad de error, por lo que el resultado no revelaría su verdadera condición.

Sobrevivió ocho días más. Y como en muchos casos alrededor del mundo, su funeral fue solitario, duro y doloroso para sus familiares.

En la noche de ese mismo día, los doctores intubaron a la mujer y le hicieron la prueba de coronavirus; sin embargo, esta era la "de más alto de índice de probabilidades de error", por lo que el resultado no revelaría la verdad de la condición de la paciente, señaló Álex en el espacio de farándula.

"La funeraria es pague el servicio de incineración y ya está. Ni siquiera me dejaron ver a mi mamá, no me dejaron en ningún momento despedirme. La trataron como si fuera un residuo radioactivo, la envolvieron en chuspas y me la incineraron así; eso ha sido un golpe muy doloroso".

En una segunda prueba se reveló que ella estaba contagiada, pero el resultado llegó cinco días después de que falleciera.

"Sin duda alguna, mi mamá estaría aquí con nosotros si la atención hubiese sido profunda, si la hubieran atendido como si fuese el pico, se salvaba, [pero] no, la atendieron como si fuese el inicio [de la enfermedad]", afirmó.

