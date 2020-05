Sat Colibrí presenta su tema 'The Song of Both Sides'

View this post on Instagram

The Song of Both Sides – By Sat Colibri Conscious Pop. Indie sounds/Post Indie spirit. Music and lyrics by Sat Colibri Produced by Okraa Video by Dead Society La canción de los dos lados – de Sat Colibri Pop consciente. Sonidos indie/espíritu post indie. Musica y letra de Sat Colibri Producción de @okraa_ Video de @deadsciety #satcolibri #sat #colibri #consciouspop #thesongofbothsides #newrelease #nuevolanzamiento #altafonte #popconsciente #musicproducers #musicproducer #singer #musician #musichit @dualipa @iammarkronson @brunomars @adamlevine @chocquibtown @lennykravitz @jungle4eva @foals @coldplay @camila_cabello @shawnmendes @shakira