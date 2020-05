"'Insecure' me ha demostrado que los sueños sí se hacen realidad": Issa Rae

Esta temporada tiene mucho que ver con las relaciones, pero no amorosas, más bien, esas relaciones entre mujeres, como por ejemplo, las que tiene Issa con Molly (Yvonne Orji) y Condola (Christina Elmore)…

Insecure se desenvuelve en el mundo de lo social, de lo cotidiano, y por supuesto, las relaciones no podían faltar. Y justamente, con Issa se ven diferentes aspectos de ese tipo de relaciones entre mujeres. Por ejemplo, están quienes consideramos grandes amigas, como Molly, pero que muchas veces nos molestan simplemente por el hecho de que no piensan igual a nosotras, aunque al final del día siguen estando ahí, apoyándonos. Y bueno, también están esa clase de mujeres, como Condola, a quienes queremos, pero que por X o Y razón nos generan algún tipo de envidia, que sentimos como rivales, sin serlo realmente. En fin, ha sido una temporada de explorar relaciones.

En el primer episodio de esta nueva temporada Isa asegura que es una nueva mujer, ¿de qué manera lo es?

Creo que sigue en la búsqueda de reconocerse, de identificarse, y en ese sentido, después de los momentos que vivió en la temporada tres, parece encontrar una nueva pieza para armarse a sí misma, así que claro, de cierto modo es una nueva mujer. Y se nota, porque para esta temporada sus relaciones con la gente y el mundo han cambiado, tiene más claro qué quiere hacer en la vida y qué proyectos e ideas quiere perseguir. Y bueno, durante los nuevos episodios sigue descubriendo más sobre ella y sus verdaderas pasiones, así que, poco a poco, va evolucionando y madurando.

Cuál es su parte favorita de hacer este show, teniendo en cuenta que además de actriz, también está involucrada en la producción y en la escritura de esta historia…

Cada uno de estos trabajos tiene su encanto, pero la verdad es que tengo que confesar que amo sentarme a escribir, y con esto me refiero a hacer mesa redonda con el resto del grupo. Y es que, es adorable poder escuchar las ideas que tienen todos, porque cada uno tiene una visión diferente de Insecure, así que, al final del día, podemos terminar fácilmente con un guion enganchador y que vale la pena.

"Issa es una nueva mujer y eso se nota esta temporada: sus relaciones han cambiado y tiene más claro qué quiere hacer en la vida", Issa Rae.

¿Qué reflexión podría dejar Issa después de cuatro temporadas?

Creo que mi personaje tiene más confianza en sí misma, a diferencia de lo que pasaba en las temporadas anteriores. Como decía anteriormente, el tener sus pasiones claras la ha convertido en una mujer más segura, así que, creo que la mayor reflexión que podría dejarnos Issa es que no debemos temer a los años, porque estos no nos dan vejez, más bien nos regalan confianza para caminar con mayor seguridad. Y bueno, su confianza también ha llegado a mí, así que ahora me siento muy cómoda, y no solamente con el personaje, también con mi vida laboral en general y mi vida personal. Tengo mucho por agradecerle.

Issa ha cambiado mucho de la primera a la cuarta temporada, pero ahora bien, ¿qué ha pasado con Issa Rae? ¿Qué tanto ha cambiado usted?

Uno de los mayores cambios han sido en lo profesional, y es que trabajar en un proyecto completo, es decir, hacer un millón de cosas más además de actuar, me ha dado un experiencia inmensa, inimaginable. Eso sumado a que me he demostrado a mí misma que puedo hacer proyectos que valgan la pena, y es que, con cada temporada me sorprendo más de lo mucho que los televidentes quieren esta serie, así que, algo bueno estaré haciendo, creo. Insecure me ha demostrado que se pueden hacer realidad los sueños si se trabaja fuertemente por ellos.

Insecure tiene una banda sonora que muchos adoran, y lo que varios de ellos no saben es que usted está muy involucrada en las canciones que hacen parte de la producción…

Estoy muy involucrada, eso es verdad. Lo cierto es que tengo un gran equipo que me da una serie de temas que podrían ser los ideales para la temporada, y me siento a escucharlos a la par que veo las diferentes escenas. Todo depende mucho de lo que se viene a mi mente después de ver una escena, ya que son las imágenes las que me dicen si tenemos que irnos con algo romántico o bailable. La verdad es que el estado de ánimo de una escena es la que define qué canción va. En muchas ocasiones veo el momento y ya sé que canción tiene que ir, porque es de mis favoritas, y en otros instantes elijo entre las opciones que me ha dado el equipo de trabajo. Así llegamos finalmente a esa banda sonora tan querida.

23 de septiembre de 2016, fue la fecha en la que se estrenó Insecure de manera online. Luego llegó a la televisión.

