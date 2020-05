Le dan palo a Jessi Uribe por "violar la cuarentena" para ver a su ex y a sus hijos

View this post on Instagram

Jessi Uribe está de nuevo con sus hijos👏🏼. . Todo parece indicar que el artista no se aguantó más y decidió viajar para estar con ellos en está cuarentena😱. . . . #rechismesjessiuribe #jessiuribe #jessiuribefans #jessíuríbe #hijosjessiuribe #bucaramanga #rechismes