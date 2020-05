"Queremos darle música al mundo en medio de la cuarentena": Piso 21

Tomar distancia es su nuevo sencillo. Cuéntenos un poco de este tema, pues tanto su producción, como su videoclip, fueron realizados, literalmente, en casa.

Nosotros no teníamos pensado lanzar un sencillo por estos días, simplemente creímos que como artistas, una de las cosas que podíamos aportar era música para que la gente descubriera sonidos nuevos en medio del encierro, y que de cierto modo, esto ayudara a su salud mental.

Así que nos pusimos en la tarea de hacer música desde la casa, y la verdad es que fue fácil porque la experiencia y los años no han hecho definir tan bien los roles, que cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, sin estar juntos. Comenzamos con unas guitarras del 'Profe"( Juan David Huertas), Dim (David Escobar Gallego) grabó las voces desde su casa, nos la envió a Lorduy (David Lorduy Hernández) y a mí, yo empecé a hacer mis versos y Lorduy también hizo su parte, y así fue saliendo. La verdad lo único que nos faltó fue estar juntos, pero no para armar el tema, sino porque la pasamos muy bien juntos.

Y lo cierto es que después de crear este tema, comenzamos a hacer más y más canciones. Yo creo que todos los días hemos tenido que grabar una voz o componer, entonces eso nos tiene muy contentos y con la mente ocupada.

"Disfrutamos mucho el proceso de crear 'Tomar distancia', y es que, sin duda, ayudó bastante a nuestra saluda mental", Pablo de Piso 21.

En ese sentido, ¿cómo están trabajando en estos momentos? ¿Tienen horarios?

Nosotros no paramos, sino es por videollamada es por chat. Y es que nosotros tenemos grupo para todo, por ejemplo, con nuestra disquera tenemos uno para la promoción, y otro para la parte creativa. En este momento estoy hablando contigo y ya me atrasé en 50 mensajes. Y además de esto, tenemos entrevistas por un lado, y por el otro tenemos que estar escogiendo canciones, porque claro, está Tomar distancia, pero ya estamos pensando en el siguiente sencillo. El trabajo es a mil, así estemos en la casa.

Volviendo al tema de Tomar distancia, hablemos de su video que también fue hecho tan naturalmente…

Y así lo pensamos. Cuando nos reunimos para hablar sobre este nos pusimos a pensar que queríamos un video que fuera natural, pues no podía ser producido, teniendo en cuenta que todos estamos en la casa. No queríamos hacer algo que estuviera alejado de la realidad de todo el planeta. Entonces lo que hicimos fue grabar desde nuestras casas, con nuestros celulares, aunque siempre estuvimos aconsejados por un director, que nos decía cómo debían ser las tomas y los planos. Sin duda, aprendimos a manejar el celular, ubicarlo de determinada manera, cambiar las resoluciones y un montón de cosas más. Eso sumado a que nuestros familiares se pusieron la diez y ayudaron en diversos factores, como por ejemplo, el maquillaje. Yo, en lo personal, quedé encantado con las imágenes, justamente por su honestidad y porque lo hicimos con el corazón.

¿Qué artistas lo están inspirando en estos días de cuarentena?

En estos días he podido disfrutar de mi pasatiempo que es la música, porque por el corre-corre de esta carrera son pocos los momentos que tenemos para hacer algo. Yo me la he pasado escuchando tanto canciones viejitas, como nuevas, justamente estoy abriendo el Spotify para responder bien esta pregunta, y me estoy dando cuenta que he vuelto a escuchar mucho rap como el de Tupac, he vuelto a la música de Andrés Calamaro, y en mi listado también aparece Bad Bunny. Así que como verán, yo soy un tipo muy crossover.

Con la nueva situación que vive el mundo, ¿dónde queda el disco que están preparando?

Teníamos planeado lanzarlo en esta primera mitad del año, y también estábamos alistando una gira por Estados Unidos y por Europa. Pero claro, todos estos planes se pospusieron y es que la verdad queremos lanzar el álbum cuando podamos rodar por el mundo y tener contacto con nuestros seguidores. La verdad es que el disco está muy adelantado y esperamos poderlo dar a conocer en los últimos meses de este 2020.

