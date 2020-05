¿Le está pasando algo? Muchos tienen la duda. Detalle en el Instagram de la ex de Jessi Uribe tiene preocupados a sus seguidores.

Mientras estuvo con Jessi Uribe, Sandra Barrios nunca fue tema de conversación entre los colombianos.

Sin embargo, luego de conocerse la noticia del divorcio, muchos ojos se pusieron sobre ella para saber por qué se habían separado y si era verdad que todo había terminado por una infidelidad.

Sandra fue centro de los comentarios durante varios meses, y hasta concedió una entrevista a comienzos de año para hablar del divorcio.

No obstante, sus seguidores se han dado cuenta de un particular detalle en sus redes: hace cerca de un mes que no publica nada en Instagram, y hace varios meses que no publica una foto suya.

Lo cierto es que varios no han dudado en comentar sus fotos, preguntando si está bien.

Por supuesto, otras personas han comentado que Sandra está aprovechando este tiempo de cuarentena para darse un respiro de todos los mensajes y la polémica.

En la actualidad, mientras Sandra se encuentra con sus cuatro hijos, Jessi está viviendo con Paola Jara, en la casa que la cantante tiene en Medellín.

