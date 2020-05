"Es un riesgo": Claudia Bahamón fue a la playa y algunos cuestionaron su decisión

View this post on Instagram

Hoy se abrieron playas en Los Ángeles. Dentro de las normas: usar tapabocas a menos que estes en el agua. Realidad que cuesta entender pero que alegría fue vivir esta tarde con los míos. La frase de uno de mis hijos “tengo paranoia mamá” – No quiero que te sientas así. Disfruta y agradece este momento. Todo estará bien. #Return a mi lugar favorito #Return con mi gente favorita #Return con amor #Return llena de esperanza, #Return con algo de miedo, incertidumbre, con miradas que intimidan, con abrazos en el aire, con sonrisas tapadas, sin los amigos que añoro. #Return el día del reciclaje con con mi vestido de baño confeccionado de material reciclado de plástico del océano de la cápsula que llamamos #Return “maajic to earth”. @maajiswimwear by @claudiabahamon shoo COVID! #diadelreciclaje.