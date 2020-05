'Amor en tiempos de cuarentena': divertidas entrevistas con los famosos en Lifetime

View this post on Instagram

💖 Esto es lo que nos llevamos del live con @iratxe5 y @faisirrito 💖 No te pierdas todos los martes nuestro Instagram Live a las 8:30PM 🇲🇽🇨🇴 / 10:30PM 🇦🇷 #EnamórateEnLifetime #AmorEnCuarentena