Presentadora de 'El Desafío' está en grave estado de salud: ya fue operada tres veces en 24 horas

Amigos hoy hago un llamado a su corazón. Daniela ALvarez, ex señorita colombia y quien fue presentadora de El Desafio, se encuentra muy delicada de salud. Le encontraron una masa en el estómago y ha sido operada 3 veces de urgencias en 24 horas. Ella es una mujer noble, amorosa, tiene un lindo corazón. Apoyemos con nuestras oraciones pidiendo por su pronta recuperación. Está en cuidados intensivos, delicada de salud. Oremos por ella. Es una mujer buena y valiosa @zandravasquezv @danielaalvareztv