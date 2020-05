¿Se justifica? Carolina Cruz tiene dos empleadas viviendo con ella durante la cuarentena

View this post on Instagram

• Gracias DIOS, Gracias por celebrar el día de la madre al lado de mis hombres, de mi motor, de mi todo, estos días juntos han sido mi mejor regalo. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS porque sólo necesitamos estar los 3 para entender que todo es posible. LOS AMOOOOO ❤️👨‍👩‍👦🏡🙏🏼 Feliz día mujeres divinas, mamás guerreras, que cada segundo de respiración cuente para ser más y más felices.