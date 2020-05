María Cecilia Sánchez habla del humor a la colombiana de 'Chichipatos'

Juanquini (Antonio Sanint) es un mago que tiene más entusiasmo que trucos, y se propone demostrarle a su familia que no es un "chichipato", como lo llaman algunos. Para ello, debe aprender el truco más difícil: desaparecer a una persona en el escenario. Su esposa e hijos lo acompañan en su negocio a pesar de que son una familia disfuncional. Las cosas que complican cuando Juanquini atrae la atención de un criminal buscado por la policía, quien lo obliga a ayudarlo a desaparecer para burlar la justicia. Si lo logra, evitará represalias por parte del criminal, pero se meterá en problemas con las autoridades.

El elenco lo completan Mariana Gómez, Julián Cerati, Biassini Segura, Lina Tejeiro, Julio César Herrera, El Mindo, Jacques Toukhmanian y Yuriko Londoño. También está presente María Cecilia Sánchez, quien interpreta a la esposa de Juanquini, Margot, y con quien PUBLIMETRO habló para conocer más de esta serie.

En un comienzo, esta actriz se enfrentó a un personaje que no ha hecho en el pasado. Aquí, tenía que ser madre y esposa de una familia con hijos grandes. Por fortuna, en esas primeras conversaciones con Sanint y con sus hijos (interpretados por Julián Cerati y Mariana Gómez), se dio cuenta que había una chispa especial entre todos.

"Al comienzo me causaba un poquito de conflicto, yo no soy madre y mi personaje es mucho más grande que yo, y Antonio es más grande que yo. Afortunadamente tenemos una relación de amistad hace muchos años, y me encantó saber que iba a trabajar con él porque eso te permite de entrada un lazo especial", contó la actriz y bailarina. "Él además tiene un carácter muy acogedor. La primera vez que rodamos los cuatro nos dimos cuenta que teníamos una estructura extrañamente muy similar. Era muy bonita la química entre los cuatro. Hay algo de los personajes que en la cotidianidad y en la psicología de uno se transmite al ejercicio. Tanto si uno está rodando o si está almorzando con ellos, esos estatus de familia se mantienen, fue realmente muy chévere. Al principio cuando vi mi vestuario sentí que estaba vestida como una estilista de los 80 (risas). Pero hay muchas mujeres como Margot, y es un kitsch delicioso", agregó.

7: el número de capítulos que tiene Chichipatos en Netflix

Margot es una mujer que, al igual que muchas madres, es un pilar en el hogar. Se trata de una mujer mediadora, tranquila pero fuerte, que se convierte en un puente entre sus hijos rebeldes con su soñador esposo. "Los unifica a los otros tres. La familia está muy desarticulada de no ser por Margot… es como tener tres globos distintos y ella los lleva de la mano. A veces me preguntaba si mi personaje estaba muy 'regañón' (risas), pero de repente sentía que sí íbamos por el camino que los directores querían, que era demostrar cómo las mujeres eran muy estructurales e importantes en la serie. Son las que terminan organizando la movida porque tienen más asentadas las situaciones", agrega María Cecilia.

El sello de Dago García

Algo de lo que genera expectativa en esta producción es el hecho de que una persona con tanta experiencia, como Dago García, haya estado en la creación de la serie. Con más de 30 años haciendo cine y televisión en el país, García parece tener alguna especie de fórmula que, para algunos, es el hecho de saber leer y retratar a las familias colombianas.

María Cecilia está de acuerdo en que la serie retrata a los colombianos, pero con un mensaje clave donde se valora bastante la presencia femenina. "Al final, Chichipatos es un retrato muy de la familia colombiana donde estas situaciones suelen ser así. Es una sociedad bien patriarcal, pero al final las mujeres son fundamentales", comenta esta actriz.

Humor "cotidiano, coloquial y colombiano"

Algo en lo que muchos actores coinciden es que, de todos los géneros, el humor puede ser uno de los más difíciles. Para María Cecilia, la clave con Chichipatos fue la de encontrar lo colombiano, lo que identifica a las familias locales para que ese humor se sintiera orgánico: "es la primera vez que hago una serie de carácter cómico, pero es una comicidad muy cotidiana, coloquial y colombiana. Muchas veces, un personaje como el mío funciona como escucha del otro: el humor y la escena está en el otro, trabajas con base en lo que te dan. Si él [Juanquini] es un lado de la moneda, yo soy el otro. El personaje de Antonio es un poco patético y gracioso solo al mirar su vestuario, su bigote. Tampoco hay que ser mucho, solo ser el opuesto de él. La comedia tiene mucho que ver con el ritmo. Chichipatos no es el arquetipo, es como el antihéroe de lo que suele ser cómico", puntualizó.

