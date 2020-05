Llega Festival Épico 2020: Literatura infantil y juvenil a través de internet

View this post on Instagram

La segunda jornada del Festival Épico #épicoabordo continúa la próxima semana con la presencia del escritor Jose Andrés Gómez, autor de 'Los cuentos del doctor Calamar', 'El catálogo Maxwell de objetos curiosos' y 'Manual para cazar una idea', entre otros. ⁣ ⁣ Gómez estará vía zoom en un Club de Lectura en el que hablará no solo de su obra sino de su pasión por la Literatura. ⁣ ⁣ Para participar debes inscribirte previamente en [email protected] ⁣ ⁣ La cita es el martes 19 de mayo a las 4 p.m. ⁣ ⁣ Bienvenidos!⁣ ⁣ #épicoabordo #festivalépico #joséandrésgómez #joseandresgomez #joseandresgomez #manualparacazarunaidea #literaturainfantilyjuvenil #literaturajuvenil #literaturacolombiana #literaturacolombianacontemporánea #literaturacolombia #barcodevapor