Televidentes rechazaron a esta famosa actriz para nueva versión de 'Café con aroma de mujer'

View this post on Instagram

Así quedan configurados los personajes de #cafeconaromademujer : Laura y William como protagonistas ( Gaviota + Sebastián) y Carmen en el papel de una gran villana 😍🖤( Lucía Sandoval) Después de 26 años volvemos a tener esta gran historia en pantalla , con grandes actores 😍🌹 . . . #lagaviota #teresasuarez #carolinaolivares #margaritarosadefrancisco #lauralondoño #reparto #elenco #williamlevy #sebastianvallejo #guyecker #carmenvillalobos #villana #luciasandoval #alejandraborrero #tv #remake #telemundo