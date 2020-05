Carlos Calero subió foto a Instagram, pero su hija fue quien se robó las miradas

View this post on Instagram

Para la Reina de la Casa, feliz día de la madre. Te mereces todos los homenajes por esa bendición tan grande de ser mamá, amorosa, comprensiva, guerrera, paciente, dedicada pero sobre todo porque tienes el Don Especial de SIEMPRE ESTAR AHI, para todos. Te amamos y felizzzz dia MAMA… cita. @pauceballos19 @sofiacalero @ccalero94 ❤️🙏😍