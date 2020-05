Cantante de música popular trabajó en una plaza de mercado antes de ser famoso

View this post on Instagram

Yeison Jiménez recordó su época de cuando trabajaba en la plaza de mercado y demostró su habilidad para abrir aguacates 🥑. . . . #rechismesyeisonjimenez #yeisonjimenez #yeisonjiménez #yeison_jimenez #yeisonjimenezconelcorazon #aguacates #yeisonjimenezfans #medellin #bogota #colombia #rechismes