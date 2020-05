¡'El man es Germán' vuelve... pero no a RCN!

View this post on Instagram

Haremos un live este miércoles 13 a las 8:00pm desde mí cuenta de IG con todo el elenco de El Man Es Germán ( por turnos obviamente) con el objetivo de recaudar fondos para los colegas de teatro que se encuentran viviendo momentos difíciles. En mí perfil dejo el link donde pueden donar desde 9mil pesos a partir de hoy. #ActoresSinTeatro nos vemos este miércoles. Gracias