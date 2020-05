"Ya me cansé de las personas que entran a mi cuenta de Instagram a dejar basura". Carolina Cruz explota contra seguidora que la quiere fuera de Día a Día.

Carolina es una de las presentadoras más queridas de la televisión.

Desde hace cerca de dos años hace parte de Día a Día, el magazín de las mañanas más visto en Colombia.

El programa estuvo fuera del aire cerca de un mes, pero volvió para alegrar a los espectadores.

Ahora Carlos Calero se encuentra en el set, mientras que Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez están en sus casas.

Y así como volvió el programa, regresaron los comentarios de los televidentes.

Carolina Cruz explota contra seguidora que la quiere fuera de Día a Día

Y en las últimas horas apareció uno en el Instagram de Carolina que la ofendió.

"Una pregunta Carolina: ¿usted por qué no participa en el programa? Catalina participa en cosas del hogar que nos enseñan a hacer nuestras labores más fáciles, y Caro Soto no enseña cosas para vivir mejor. No la veo a usted, por ningún lado. Y esa palabra repetitiva de 'espectacular' es cansona".

Carolina no pudo contenerse y decidió responder muy molesta:

"Señora, pensé mucho si responder o no, pero ya me cansé de personas que entran a mi casa y mi cuenta de Instagram a dejar basura. Primero yo soy presentadora, no la directora del programa, yo no escojo los temas y tampoco me mando sola. Le recomiendo antes de juzgar o criticar, averigüe".

