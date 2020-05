¡Qué dolor! Así quedó Paola Turbay luego de ser picada por enjambre de abejas

View this post on Instagram

¡Qué dolor!🐝. . Paola Turbay fue atacada por una abeja en una transmisión en vivo en donde estaba explicando cómo preparar pancakes en casa 😱. . ¿Que harían ustedes en está situación?🙊. . . . #rechismespaolaturbay #paolaturbay #paolaturbayfans #paolaturbay247 #abejas #avisponesasesinos #bogota #bogotá #colombia #rechismes