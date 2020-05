'Young Sheldon' presentará el final de su tercera temporada esta noche

Warner Channel presentará hoy el final de la tercera temporada de Young Sheldon en una maratón de los últimos tres episodios (19, 20 y 21). Podrá verlo desde las 8:45pm.

Sheldon Cooper se hace cada vez más grande y como parte de su maduración, también es asiduo a meterse en problemas que no logra comprender, a tener comentarios políticamente incorrectos en abundancia y a desafiar con mayor frecuencia a quienes no están a su nivel intelectual. Pero además es un niño encantador, que no se da cuenta cuando es adorable, y que es insoportable cuando se cree ser la octava maravilla del mundo.

Luego de una temporada no exenta de complicaciones para este novel científico y su familia, los últimos tres episodios presentarán algunos temas por resolver. Solo basta imaginar el estrés que puede generar en un niño como Sheldon que la casa de al lado se haya puesto a la venta y las distintas opciones, todas catastróficas, de nuevos vecinos que el destino puede barajar.

Y si de procesos traumáticos y agobiantes se trata, una visita al dentista para la extracción de un diente puede suponer distintos peligros al someterse a una anestesia.

