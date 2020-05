RCN le quitó presentadora a Caracol... ¿Le sirvió para subir el rating?

View this post on Instagram

El oficio periodístico hace que quienes lo ejercemos nos enfrentemos a retos diarios que nos ayudan a evolucionar y a plantearnos cambios, nuevos sueños y metas. Agradezco a los televidentes y mis compañeros de Noticias Caracol que apoyaron mi trabajo, mi paso por el canal y siguieron al detalle mis reportes. Hoy empiezo una faceta que, aunque no es nueva para mí, la asumo con toda la responsabilidad que implica informar, desde estudio, las noticias de Colombia y el mundo para todos ustedes. En esta oportunidad, El Canal RCN me abre las puertas para continuar mi crecimiento profesional, desde otra de mis facetas soñadas y para la cuál también me preparé. Los espero todos los fines de semana para que juntos conozcamos los hechos más importantes a nivel nacional e internacional MIL GRACIAS @noticiasrcn . . Ph: mi querido @manufer0710