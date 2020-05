Paulina Vega presentó a su mamá en redes y quedó claro de dónde heredó la belleza

View this post on Instagram

Les presento a la mujer más espectacular que conozco. Siempre digo que si algún día llego a ser la tercera parte de lo que es ella, muero feliz. Mami, pareces de otro planeta. Tu fortaleza,grandeza y belleza no tiene límites. Eres todo lo que se quiere hablar en las películas. GRACIAS por ser el mejor ejemplo a seguir para todos nosotros. El que tenga la dicha de estar contigo en el mismo espacio sabe lo que puedes llegar a inspirar. Yo tengo la dicha de tenerte al lado todo el tiempo, y esta vida no sería lo mismo sin ti. El mundo te admira y te respeta. Yo te escogería a ti para ser mi compañera de vida, lo bueno es que ya lo eres. Siempre será un misterio el hecho de que un ser humano como tu exista. LOVE YOU @laura_dieppa Happy Mother’s Day