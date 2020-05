Muere el famoso actor Jerry Stiller, papá de Ben Stiller y actor de Seinfeld y Zoolander

Su hijo dio a conocer la noticia. Le contamos las causas. Muere el famoso actor Jerry Stiller, papá de Ben y actor de Seinfeld y Zoolander.

De acuerdo a lo que dijo Ben, el actor de 92 años falleció de causas naturales.

"Era un gran padre y abuelo, y fue el esposo más dedicado para Anne por unos 62 años", afirmó.

"Te extrañaremos. Te amo, papá", agregó.

El actor se hizo famoso en Broadway, pero fue reconocido a nivel mundial por su papel en la serie Seinfeld y por la película Zoolander, protagonizada por su hijo.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020