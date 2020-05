La supercasa de Catalina Gómez quedó en evidencia al presentar 'Día a Día'

View this post on Instagram

En estos días de estar en casa hemos aprovechado el tiempo para aprender y hacer cosas que nos gustan… hoy hicimos clase de pastelería con @maestrikcol Es una aplicación en la que encuentras profesores capacitados en todas las áreas, para aprender, divertirse, mejorar habilidades y hasta compartir en familia!! Pueden descargarla y empezar a disfrutar de muchísimas clases en casa! @maestrikcol