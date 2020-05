¿Juan Gabriel está vivo? Hombre aparece en redes y dice que es el 'Divo' y que nunca murió

Juan Gabriel vive en los corazones de sus fanáticos. Sin embargo, hay quienes creen que no solo su música está viva, sino que él también lo está. Desde su muerte en 2016, muchos son los rumores que después se originaron afirmando que el 'Divo de Juárez' fingió su deceso.

La teoría fue alimentada por un exmánager del cantante azteca, que manifestó la necesidad que tuvo Juan Gabriel para fingir su muerte. No obstante, hasta ahora recién aparece un hombre con cierto parecido físico a Juan Gabriel, que dice ser él y que reaparece porque durante la cuarentena entiende que debe hacerlo.

Hombre aparece en redes y dice que es Juan Gabriel y que nunca murió

"No me quedó de otra y ahorita, que sé que todos están encerrados en México y que sé que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita, que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje de aliento con todo mi cariño, mi amor. ¡Ya no aguanté más! Espero que en México pase esto pronto", manifestó el supuesto Juan Gabriel.

El hombre se mostró en un video de Instagram, que tiene de fondo el éxito del Divo de Juárez, 'Querida'. Aún así, los comentarios de la publicación están repartidos. Algunos dicen que sí es él, mientras que la mayoría creen que se trata de una falta de respeto. "Sí, es él, me apareció en Tinder", algunos de los sarcasmos usados para desmentir la reaparición de Juan Gabriel.

