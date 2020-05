(Video) Andrea Valdiri le dedicó estas contundentes palabras a su hermana luego de bochornoso escándalo

Su hermana la habría atacado con un cuchillo. Andrea Valdiri le dedicó estas contundentes palabras a su hermana luego de bochornoso escándalo.

Andrea ha sabido enamorar a los colombianos con sus bailes y su manera de ser.

Algo que se nota en sus redes sociales, pues tan solo en su cuenta de Instagram, tiene más de 4 millones de seguidores.

Sin embargo, en los últimos días, más que por su talento y belleza, ha dado de qué hablar por un delicado inconveniente que tuvo con una de sus hermanas.

Al parecer, un mal entendido en un chat, hizo que Shujam terminara atacando a Valdiri con un cuchillo.

Amdrea no se había referido al tema, hasta ahora, cuando medio de un live le dedicó unas palabras a su hermana.

“Mi hermana… no he hablado con ella, pero quiero decirle, por aquí, que la amo con todo mi amor, mi cariño. Aquí tienes mi apoyo. Así no te agrade, así de pronto no gustes de mí, lo que sea, quiero decirte que te amo, te amo, te amo y te amo”, dijo la bailarina.

Y agregó: “Todos los seres humanos somos de cabezas diferentes, tenemos un mundo diferente, es imposible yo decirle que no a un acto cuando eso es lo que le sale en el momento. Todos somos seres erróneos, nadie es perfecto. Acepta a la gente con sus errores y ya”.

Lo dicho por Andrea podrá verlo a continuación:

