La confesión genera toda clase de comentarios. Carolina Cruz se refiere a los rumores de su separación con Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz es una de las famosas más reconocidas en nuestro país.

En la actualidad es una de las caras de Día a Día, programa de las mañanas de Caracol.

Además de eso, muchas personas aplauden el gran hogar que ha formado con Lincoln Palomeque, con quien tiene un hijo, Matías.

Justamente, en un live con Alejandra Azcárate, habló de su relación.

Carolina Cruz se refiere a los rumores de su separación con Lincoln Palomeque

Allí contó que ambos manejan el concepto de libertad, de entender el espacio del otro.

Por eso, muchos han asegurado varias veces que se han separado.

“Soy una mujer de un alma muy libre y, por eso, le doy libertad a la gente. Libertad, dentro del respeto, que es lo que obviamente debe existir en una pareja. A mí me gusta tener mi espacio, no a una persona encima mío. Por eso, cuando me voy de viaje con mis amigos me separan; cada tres meses me separan; cada seis meses me embarazan; si no lo ven a uno con el marido, entonces uno está mal, no lo respeta; porque la gente tiene un concepto de la vida de pareja, respetable, pero diferente. Yo siento que uno puede vivir en pareja siendo un alma libre”, expresó.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: