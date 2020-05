"Este dinero es requerido por mi familia, pero no aparece por ningún lado". Actor colombiano denuncia a banco, pues "desaparecieron" varios millones de pesos de su cuenta.

Se trata de Carlos Córdoba, quien ha participado en diferentes producciones nacionales, y que a través de sus redes sociales contó lo sucedido.

De acuerdo con el artista, el pasado 13 de abril intentó realizar una transferencia, pero esta resultó fallida. Sin embargo, el banco, al parecer, le habría descontado el dinero.

En total, fueron 3’875.000 pesos los deducidos de su cuenta, pese a que el pago electrónico nunca se hizo.

“En plena emergencia sanitaria del COVID-19 este dinero es requerido por mi familia, ya que lo necesita. Pero no aparece por ningún lado y el banco no me ha dado ni una sola respuesta al respecto”, agregó el actor en su cuenta de Instagram.

El actor, en entrevista con City TV, aseguró que de inmediato se comunicó con su banco, el cual le dijo que este tipo de transferencias podrían tardarse unos días.

Sin embargo, el tiempo pasó y el dinero jamás llegó a la otra persona.

Cabe mencionar que el noticiero también se comunicó con el banco, el cual aseguró que ya están intentando solucionar el problema del actor.

La entidad financiera también dijo al noticiero que este tipo de problemas se han hecho mayores durante estos días, en todos los bancos del país, pues muchas personas están haciendo transferencias.

