Acusan a modelo de programa del Canal Caracol de abandonar a su padre.

La modelo colombiana, Ana María Tavera, recordada por su participación en el antiguo programa de concursos del Canal Caracol, La Fila (2014-2015), se encuentra en el ojo del huracán.

Después de que se viralizara un video en el que supuestamente se ve al padre de la modelo en estado de abandono en la ciudad de Villavicencio, las críticas no han parado.

A Tavera la acusan varias personas de abandonar a su padre, un adulto mayor que se veía desarreglado en la filmación que fue publicada en redes.

Tras la polémica generada, Ana María salió a dar su versión de los hechos ante las cámaras del programa La Red.

La caleña negó que haya abandonado a su padre. Además acusó a las personas que hicieron y publicaron el video, de mal intencionadas y usarlo para hacerle daño.

Argumenta que aunque su papá se ve desarreglado en la grabación, ella le ha mandado dinero para su manutención.

"Si él está en la calle y no se está cuidando, yo de verdad no sé como ayudarlo, no puedo hacer nada desde acá. Mi familia tampoco puede hacer nada porque él no se deja ayudar", manifestó la modelo.

Ante las críticas la modelo aseguró que le paga alimentación, aseo, servicios y demás gastos que su padre ha necesitado.

En Villavicencio se hizo viral un video de una persona de la tercera edad, supuestamente abandonado. El señor es el papá de la reconocida modelo Ana María Tavera Posted by La Red Caracol on Saturday, May 9, 2020

