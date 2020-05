El grave error de 'Amor sincero' que sale a luz diez años después

View this post on Instagram

Verme nuevamente me produce muchos sentimientos. Estar frente a una cámara, aprenderme un libreto, entender sobre planos, escenas, continuidades, todo era nuevo. Todos los días aprendía algo, disfrutaba y sufría al mismo tiempo. . La responsabilidad era muy grande y me preguntaba si estaba preparada para eso. Además tenía de compañera a @marcelabenjumeap casi siempre, esto aumentaba mis nervios, siempre la he admirado. Cuando conocí esta señora actriz no sabía cómo hablarle, me invadía el miedo cada que tenía escenas con ella. Porque yo creía que ella era brava jajajaja y si, pero sobretodo es una mujer maravillosa y sensible. Al final decidí ser una esponja, aprender mucho, mirarla, y dejarme llevar, no tenía otra opción ya estaba dentro y tenía la fortuna de contar con una maestra. Para ti Marce mi gratitud siempre, contigo aprendí a respetar este oficio. Se que te hice sufrir mucho 🤭. . El papá que me tocó fue un bálsamo en medio del manojo de nervios que era diariamente, él @carlosmanuelactor siempre ha sido un ser humano maravilloso, la vida nos dio la oportunidad de reencontrarnos en el set como papá e hija y es una dicha volver a trabajar juntos! . . De postre, tuve la fortuna de trabajar con @juliococcaro el amor y la generosidad de Julito fueron y siguen siendo lo más hermoso de este ser humano que quiero y admiro profundamente! . . Hay oportunidades y personas que se agradecen siempre! Gracias @marbelle.oficial Gracias @rodrigotrianadirector.