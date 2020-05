¡Pocos lo sabían! Mabel Cartagena habló de la delicada enfermedad por la que casi se muere

View this post on Instagram

Mabel Cartagena se sinceró con sus seguidores y les contó que padeció de una dolorosa enfermedad cuando era joven 😥. . Además, confesó que por su delicado estado de salud no tuvo fiesta de 15 años 😔. . La empresaria, aseguró que fue una etapa muy dura en su vida, pero que gracias a Dios y a la Virgen hoy se encuentra sana 🙏🏽. . . . #rechismesmabelcartagena #mabelcartagena #flakycartagena #cali #barranquilla #empresaria #colombia #enfermedad #rechismes