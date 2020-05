Lina Tejeiro compartió una reflexión sobre la época en que tuvo anorexia

View this post on Instagram

#TBT Llevo años queriendo sentirme cómoda con mi cuerpo, fui gordita, me operé, me engordé otra vez, sufrí de anorexia, tomaba pastillas para adelgazar y cuanta cosa me mandaran solo para ver en el espejo algo que me gustara y pasaron muchos años para entender que nada sin esfuerzo se logra. Si me opere PERO ME ENGORDE, si deje de comer PERO ME ENFERME. No hay pastillas mágicas que te tonifiquen, no hay cirugía que te dure sin ejercicio y buena alimentación. Ahora me veo en el espejo y me gusta lo que veo y además LO CUIDO porque me ha costado horas de ejercicio y seguiré esforzándome para seguir con mi objetivo y mi proceso que al final la única que sabe como quiere verse y sentirse soy yo. ♥️