Marbelle compartió una foto de su infancia para los seguidores de 'Amor sincero'

View this post on Instagram

ESTRELLITA ROMÁNTICA 🥰 Año 1985 .. una de mis primeras presentaciones para la policía en el día de las madres .. este vestido de color amarillo muyyy pastel , accesorios y peinado a cargo de la señora YOLANDA (mi madre) También recuerdo que me llevé uno de mis primeros regaños porque no debía coger el micrófono taaaan abajo 😒 Mis zapatos eran blancos de charol y me quedaban pequeños peeero si me los aguantaba 3 cancioncitas , me premiaban con un helado 🍦 Jajajajaja (ahora entiendo mi adiccion por ellos ) Para todas las personas que por primera vez siguen esta historia y para los que ya la han visto … Voy a publicar algunas fotos reales para compartirlas con ustedes … tengo más de esta época para mañana .. feliz noche ! #amorsincero @canalrcn