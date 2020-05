El actor ha sido tema de conversación por estos días. ¿Personaje de Julián Román en El general Naranjo se inspiró en un famoso delincuente?

Muchos se habrán fijado en la nueva serie de Caracol, que cuenta la historia del famoso general.

La historia fue recibida con algo de polémica, ya que toca algunos temas en los que los colombianos están divididos.

A Julián Román, particularmente, le preguntan si su personaje está basado en algún maleante de la vida real.

Sin embargo, la verdad es otra, tal como le expresó el actor a Caracol.

"El liso no es un personaje que haya existido", aclaró el actor por medio de un comunicado. "Este es un villano que reúne varios personajes y fue creado para poder tener una línea dramática con el protagonista. Es un hombre que no tiene valores y realmente no le importa el narcotráfico o la guerrilla desde que él tenga plata".

Recientemente, el actor fue trending topic en Twitter pues algunos uribistas intentaron boicotear el estreno de la serie haciéndole mala publicidad.

Aun así, es una de las más vistas del canal, y muchos han manifestado su apoyo a Julián Román.

