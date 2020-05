Integrante de Piso 21 fue operado de urgencia y se encuentra en rehabilitación

View this post on Instagram

Bueno les cuento que hace unos días tuve una operación de urgencia en las dos piernas por un problema vascular. Todo salió PERFECTO, el equipo de profesionales que me diagnosticó, me operó, me cuidó estos días en la clínica y ahora me ayuda con la rehabilitación ha sido el mejor, les debo mis piernas y estoy infinitamente agradecido. Ya pronto estaremos listos para que siga el baile 💪🏻.