El emotivo mensaje sobre la depresión de Pirry en su cumpleaños

49 años tiene esta imagen, era mi cumpleaños número 1. Hoy entro oficialmente al quinto piso, muy agradecido con la vida pero también con mucha nostalgia y en especial al recordar a mi padre . Ha sido toda una tarea capotear la ansiedad y depresión en este confinamiento y con tanta incertidumbre, pero me ha ayudado recordar vivir en el hoy en el momento, al fin y al cabo es lo único cierto que tenemos. Les mando un gran abrazo desde el fondo de mi corazón y mucha fuerza, fuerza que hoy todos necesitamos. Dulces sueños.